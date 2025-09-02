চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে সাইফুজ্জামান শিখরের ভাই আশরাফুজ্জামান গ্রেপ্তার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:মাগুরা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক পিএস সাইফুজ্জামান শিখরের ভাই এবং মাগুরা পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান হিসাম (৪৫)–কে আজ সোমবার ভোর ৫ টার সময় চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশন থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) খালেদুর রহমান জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে, আশরাফুজ্জামান দর্শনা জয়নগর সীমান্ত হয়ে ভারতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সেই তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোর পাঁচটার দিকে চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের সময় তাঁর সঙ্গে একটি তালাবদ্ধ ব্যাগ ছিল, যা পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। ওসি আরও জানান, প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, আশরাফুজ্জামানের বিরুদ্ধে অন্তত পাঁচটি মামলা রয়েছে। এসব মামলার মধ্যে হত্যাচেষ্টা, চাঁদাবাজি ও নাশকতার অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।
মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আইয়ুব আলী দুপুর ১১টার দিকে জানান, আশরাফুজ্জামান গ্রেপ্তার হওয়ার খবর তাঁরা পেয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

