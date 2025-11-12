চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় স্বামীর চিকিৎসার জন্য নবজাতক বিক্রি ?

স্টাফ রিপোটারঃ স্বামীর চিকিৎসা খরচের জন্য নবজাতককে আরেক দম্পতির হাতে তুলে দিয়েছে জন্মদাত্রী মা। অনেকটা গোপনে সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুকন্যার পরিচয় বদল হলেও বিনিময়ে অর্থ লেনদেন নিয়ে উঠেছে অভিযোগ। এরপর বিষয়টি জানাজানি হলে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। যদিও শিশুর দায়িত্ব নেয়া পরিবারের দাবি, কোন লেনদেন ছাড়াই কন্যার দায়িত্ব নিয়েছেন তারা।
গত ২৮ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার একটি ক্লিনিকে তৃতীয় সন্তান হিসেবে কন্যাশিশুর জন্ম দেন ইসমত আরা খাতুন ও মিকাইল হোসেন দম্পতি। আকন্দবাড়িয়া আবাসনে বসবাস করা ওই দম্পতি চিকিৎসা খরচ যোগাতে সেদিনই নিজের শিশু কন্যাকে তুলে দেন আরেক নিঃসন্তান দম্পতির হাতে।
বিষয়টি প্রথমে গোপন থাকলেও শিশুকন্যা হস্তান্তর বিনিময় নিয়ে অসন্তোষ ছড়ায়। জানাজানির পর লেনদেন নিয়ে ওঠে অভিযোগ।
প্রতিবেশিরা বলছেন, স্বামীর চিকিৎসা খরচ ও অস্ত্রপচারের ব্যয় মেটাতে তৃতীয় কন্যা সন্তানকে অন্যের হাতে তুলে দিকে বাধ্য হয়েছেন দরিদ্র পরিবারটি। ঘটেছে মানবিক বিপযয়।
যদিও শিশুটির দায়িত্ব নেয়া পরিবারটির দাবি, কোন ধরনের লেনদেনের প্রসঙ্গ ছিল না। বিনা দাবিতেই কন্যা হস্তান্তর হয়েছে। সম্পন্ন হয়েছে এফিডেভিটও।
নবজাতক নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে এমন জটিলতা নিরসনে মানবিক সহায়তা দেয়ার আশ্বাস স্থানীয় প্রশাসনের।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.