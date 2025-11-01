চুয়াডাঙ্গায় চিত্রনায়ক সালমান শাহ’র হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গায় চিত্রনায়ক সালমান শাহ’র হত্যাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও ফাঁসির দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ শনিবার বেলা ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা সালমান শাহ ভক্তবৃন্দের ডাকে আয়োজিত মানববন্ধনে নাফিসা সুরভি সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হিরণ উর রশিদ শান্ত প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শাহাবুদ্দিন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় সালমান শাহ ভ্ক্তবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তরুণ প্রজন্মের আইডল চিত্রনায়ক সালমান শাহ’র হত্যার প্রকৃত তদন্ত , দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দোষীদের শাস্তি ফাঁসির দাবি করা হয়।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশে চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় চিত্রনায়ক সালমান শাহকে সন্ত্রাসীরা ১৯৯৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর রাজধানী ঢাকার ইস্কাটনে তার নিজ বাড়িতে কৌশলে হত্যা করে। এরপর থেকে তার মা নীলা চৌধুরী আইনী লড়াই চালিয়ে মামলাটিকে হত্যা মামলায় রুপান্তরিত করেন। এ মামলায় সালমান শাহ’র স্ত্রী সামিরাসহ ১১ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

