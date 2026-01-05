চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের চেকপোস্টে অশালীন ভাষা ও হুমকি তিন যুবক আটক

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা শহরের একাডেমি মোড়ে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর চেকপোস্টে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে অসদাচরণ ও হুমকি দেওয়ার ঘটনায় তিন যুবককে আটক করেছে পুলিশ।
ঘটনাটি ঘটে গত শুক্রবার দিবাগত রাতে ০২ জানুয়ারি চুয়াডাঙ্গা একাডেমি মোড় এলাকায়। চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে কয়েকজন যুবক পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষায় কথা বলেন এবং ‘দেখে নেওয়ার’ হুমকি দেন। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও দৈনিক মাথাভাঙ্গা লাইভে প্রচার হলে তা দ্রুত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি হয়।
ভিডিওটি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নজরে এলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় সোমবার ০৫ জানুয়ারি মধ্যরাতে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশের যৌথ অভিযানে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন যুবককে আটক করে
আটককৃতরা হলেন জীবননগরের উথলী এলাকার আজগার আলীর ছেলে রাজু হোসেন (২৫),
এবং একিই এলাকার রাইয়ান এর ছেলে রিওন মিয়া (২৫) ও
দর্শনার রাঙ্গিয়ারপুতা এলাকার শহিদুল ইসলাম এর ছেলে সাওন (২৭)
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটককৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা প্রদান এবং দায়িত্বরত পুলিশ কর্মকর্তাকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান দৈনিক মাথাভাঙ্গাকে বলেন,
“আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে অসদাচরণ ও হুমকি প্রদান গুরুতর অপরাধ। এ ঘটনায় জড়িত তিনজনকে আটক করে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”
পুলিশ আরও জানায়, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজে বাধা প্রদানকারীদের কোনোভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না এবং এ ধরনের কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.