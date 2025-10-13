চুয়াডাঙ্গায় বিষাক্ত মদ্যপানে ৬ জনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ এলাকায় বিষাক্ত মদ্যপানে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। ১১ ও ১২ অক্টোবর শনিবার থেকে রবিবার রাত পর্যন্ত ওই ৬ ব্যাক্তির মৃত্যুর ঘটনা নিশ্চিত করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় আরও তিনজন দিনমজুর চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। গত বৃহস্পতিবার রাতে ডিঙ্গেদহ বাজার এলাকায় কয়েকজন মিলে মদ পান করেন। এরপর একে একে অসুস্থ হয়ে পড়েন সবাই। শনিবার প্রথমে দুইজন এবং পরদিন রবিবার আরও চারজন মারা যান। এদের মধ্যে গোপনে কারও কারও দাফনও সম্পন্ন করেছেন। নিহতরা হলেন সদর উপজেলার নফরকান্দি গ্রামের খেদের আলী (৪০), খেজুরা গ্রামের সেলিম (৪০), পিরোজখালি গ্রামের লাল্টু ওরফে রিপু (৩০), শংকরচন্দ্র গ্রামের শহীদ (৪৫), ডিঙ্গেদহ গ্রামের সামির (৫৫) ও সরদার মোহাম্মদ লাল্টু (৫২)।
চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আলিম উদ্দিন জানান, “আমরা ভুট্টার গাড়ির লোডের কাজ করি। আমাদের সর্দার স্পিরিট পান করান। অল্প পরিমাণে খেয়েছিলাম, তারপর সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ি।”
এ ঘটনায় এলাকায় শোক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ডিঙ্গেদহ বাজারে অবৈধভাবে মদ বিক্রি হচ্ছে, কিন্তু প্রশাসন কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।
নাম প্রকাশ না করা শর্তে ডিঙ্গেদার এক অবাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “বছরের পর বছর মদ বিক্রি হচ্ছে কেউ কিছু বলে না। এখন ছয়জনের প্রাণ গেল, তবু কি প্রশাসন নড়বে?”
