চুয়াডাঙ্গায় শহীদ শাহরিয়ার শুভ’র কবর জিয়ারত শিল্প উপদেষ্টার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদ শাহরিয়ার শুভ’র কবর জিয়ারত করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। তিনি আজ (শুক্রবার) চুয়াডাঙ্গা জেলার সদর উপজেলার শংকর চন্দ্র গ্রামে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ শুভ’র কবর জিয়ারত করেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

শহিদ শাহরিয়ার শুভ’র বাবা আবু সাইদ, চুয়াডাঙ্গার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামাল হোসেন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, উপদেষ্টার একান্ত সচিব আকন্দ মোহাম্মদ ফয়সাল উদ্দীনসহ শহীদ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন উপদেষ্টা। এ সময় তিনি শুভ’র পিতা আবু সাইদের সঙ্গে কথা বলে এবং পরিবারের খোঁজখবর নেন। শহীদ পরিবারের জন্য সরকার ঘোষিত সহায়তা দ্রুত প্রদানের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন।

গত বছর ১৯ জুলাই গণঅভ্যুত্থান চলাকালে ঢাকার মিরপুরে গুলিবিদ্ধ হন শাহরিয়ার শুভ। পরে ২৩ জুলাই নিউরোসায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাৎ বরণ করেন তিনি

