চুয়াডাঙ্গায় স্ত্রীকে‌ পিটিয়ে হত্যার দায়ে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গায় গৃহবধু লাইলী সুলতানা কুমকুম হত্যার দায়ে স্বামী শুকুর আলীর মৃত্যুদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ মামলায় শুকুর আলীর বাবা আসান মল্লিক ও মা সাহেদা খাতুনকে বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়েছে।

বুধবার (২৯ অক্টোবর) দুপুরে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ) সৈয়দ হাবিবুল ইসলাম এ রায় ঘোষনা করেন।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত শুকুর আলী আলমডাঙ্গা উপজেলার এনায়েতপুর স্কুলপাড়ার আসান মল্লিকের ছেলে। তবে শুকুর আলী পলাতক রয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, আলমডাঙ্গার এনায়েতপুর গ্রামে ২০১৪ সালের ২৭ নভেম্বর যৌতুকের দাবিতে স্বামীর বাড়িতে লাইলী সুলতানা কুমকুমকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় কুমকুমের বাবা আলমডাঙ্গার পারদূর্গাপুরের সামসুল জোয়র্দ্দারে মেয়ে কুমকুমকে হত্যার অভিযোগে স্বামী শুকুর আলী, শ্বশুর আসান মল্লিক ও শাশুড়ি সাহেদা খাতুনকে আসামী করে আললমডাঙ্গা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে আলমডাঙ্গা থানার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই আনিছুর রহমান শুকুর আলীসহ তিন জনকে আসামী করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন।

মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় শুকুর আলীকে মৃত্যদন্ড এবং দুইজনকে খালাসের আদেশ দেন আদালত

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগে ব্যাপক সাড়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তারেক রহমানকে…

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা দর্শনা রেলবন্দরে নীরবতার হাহাকার: রাজস্ব অর্ধেকে, শ্রমিকদের চোখে…

শীর্ষ সংবাদ

আলমডাঙ্গায় ৪০ বস্তা ইউরিয়া সার পাচারকালে আটক জনতার হাতে আটক-জব্দ

শীর্ষ সংবাদ

সন্তানের শোকে জ্ঞান হারানো বৃদ্ধ মায়ের রেললাইনে আত্মহত্যার চেষ্টা: ট্রেন চালক ও…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More