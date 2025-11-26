জীবননগরের জাতীয় প্রাণীসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী উদ্বোধন

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো :দেশীয় জাত, আধুনিক প্রযুক্তি: প্রাণিসম্পদে হবে উন্নতি এই প্রতিপাদ্য নিয়ে জাতীয় প্রাণিসম্পদ সপ্তাহ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালে উপজেলা প্রাণিসম্পদ প্রাঙ্গণে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস ও ভেটেরানারি হাসপাতালের আয়োজনে জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ আতিবুর রহমান এর সভাপতিত্বে প্রাণিসম্পদ ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আল আমীন।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডাঃ সাইফুল ইসলাম, জীবননগর থানা অফিসার ইনচার্জ ওসি অপারেশন আতিয়ার রহমান,উপজেলা মৎস অফিসার জুয়েল শেখ সহ প্রমুখ।

প্রদর্শনীতে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে আসা স্টল প্রদর্শনী করা হয়।

উন্নত জাতের এবং অধিক উৎপাদনশীল জাতের গবাদি পশু যেমন: গাভী, ছাগল, ভেড়া, মুরগি, হাঁস,কবুতর, সৌখিন পাখি, পোষা প্রাণী এবং বিভিন্ন পশু-পাখি-প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, প্রাণী সম্পদ বিভাগ আমাদের খাদ্যভাব পুরন সহ আমিষ ও পুষ্টিচাহিদা পুরন করে। এবং প্রাণী বা গবাদি পশু পালন করে লক্ষ লক্ষ পরিবার নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে। তাই প্রাণী সম্পদ রক্ষা ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বর্তমান সরকার অনেক গুলো যুগান্তকারী ও সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। যার কারণে এ উপজেলায় দিন দিন সমৃদ্ধ হয়েছে এবং নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই জাতীয় প্রদর্শনীর তাই অনেক গুরুত্ব রয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

কুষ্টিয়া-২ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ-বিক্ষোভ

শীর্ষ সংবাদ

আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রাণিসম্পদ খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে

শীর্ষ সংবাদ

১১০টি পূজা মন্দির কমিটিসহ ঝিনাইদহের চারটি সনাতনী সংগঠনের যৌথ সংবাদ সম্মেলন

শীর্ষ সংবাদ

  মিরপুরে উপজেলা প্রশাসন ও গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে নবাগত জেলা প্রশাসক ইকবাল হোসেনের…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More