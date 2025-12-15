জীবননগরের ট্রলির ধাক্কায় শিশু নিহত

জীবননগর ব্যুরোঃচুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে মাঝের পাড়ায় সামিয়া আক্তার (৫) নামে এক শিশু ট্রলির ধাক্কায় নিহত হয়েছে। সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) আনুমানিক দুপুর ১২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। নিহত সামিয়া মাধবপুর গ্রামের শাহজান আলীর মেয়ে।
জানা গেছে, সামিয়া আক্তার সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে নিজ বাড়ি থেকে দৌড়িয়ে রাস্তা পার হচ্ছিল। এসময় দ্রুতগামী একটি ট্রলির সাথে ধাক্কা লাগে তার। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হয়। পরে স্থানীয়রা মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন।
এ ব্যাপারে জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সোলায়মান সেখ বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে জীবননগর থানা পুলিশ উপস্থিত হয়েছে। জীবননগর থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ঘটনাটি তদন্ত করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
