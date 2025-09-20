জীবননগরে পূর্ব শত্রুতার জেরে আপন দুই ভাইকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আপন দুই ভাই নিহত হয়েছেন।
নিহত দুই ভাই মিন্টা মিয়া (৬০) ও হামজা আলী (৪৫) উথলী গ্রামের বড় মসজিদ পাড়ার মৃত ক্ষুদে মন্ডলের ছেলে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মিন্টা ও হামজা দুই ভাই শনিবার সকাল ৮ টার দিকে উথলী গ্রামের ৭২ নং ব্রীজ মাঠে কৃষি কাজ করতে যায়। এসময় প্রতিপক্ষের ৮/১০ জন লাঠি ও দেশীয় অস্ত্র নিয়ে দুই ভাইকে কুপিয়ে জখম করে চলে যায়।
স্থানীয় লোকজন তাদেরতে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার সময় হামজা মারা যায়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিন্টার মৃত্যু হয়।
জীবননগর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মামুন হোসেন বিশ্বাস জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ তদন্ত করছে।
