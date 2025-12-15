জীবননগরে মাদকাসক্ত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিলেন পিতা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে টুটুল মিয়া (২৫) নামে এক মাদকাসক্ত ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দিয়েছেন পিতা রফিক হোসেন।

ভ্রাম্যমান আদালত সূত্রে জানা গেছে, জীবননগর উপজেলার পেয়ারাতলা গ্রামের রফিক হোসেনের ছেলে টুটুল মিয়া একজন মাদক সেবনকারী। সে প্রতিনিয়ত নিজ বাড়িতেই মাদক সেবন করে মাতলামি করতে থাকে। ছেলের মাতলামি সহ্য করতে না পেরে এক পর্যায়ে সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টার দিকে মাদকাশক্ত ছেলে টুটুল মিয়াকে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে নিয়ে যায় পিতা রফিক হোসেন। সেখানে জীবননগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আল-আমীন ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। ছেলেকে আইনের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়ে পিতা রফিক হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে সে মাদকসেবন করে আসছে। শতচেষ্টা করেও আমি তাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারিনি। সে মাতলামি করে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করছে। এখন বাধ্য হয়েই তাকে আইনের হাতে তুলি দিয়েছি।

