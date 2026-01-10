জীবননগরে যৌথ বাহিনীর অভিযান: তিন মামলা, জরিমানা ১৩ হাজার টাকা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর অফিস:চুয়াডাঙ্গা জীবননগরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মোটরসাইকেলের কাগজপত্র ও চালকদের লাইসেন্স যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এ সময় আইন লঙ্ঘনের দায়ে তিনটি মামলা দায়ের করা হয় এবং মোট ১৩ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

শনিবার বিকালে জীবননগর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন কাগজ, ড্রাইভিং লাইসেন্স ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তল্লাশি করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন যৌথ বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার মোঃ আশরাফুল আলম। সহযোগিতায় ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সার্জেন্ট অফিসার (টিএসআই) আবুল আজাদ ইব্রাহিম এবং জীবননগর থানার এসআই হাবিব।

যৌথ বাহিনী সূত্রে জানা যায়, সড়কে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অবৈধ যান চলাচল রোধ এবং দুর্ঘটনা কমানোর লক্ষ্যে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

বিএনপির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তারেক রহমান

অন্যান্য পাতা

জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

শীর্ষ সংবাদ

ঘুষের লক্ষাধিক টাকাসহ প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আটক

শীর্ষ সংবাদ

হাদিকে হত্যার নির্দেশদাতার নাম প্রকাশ ক‌রে‌ছে পুলিশ

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More