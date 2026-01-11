জীবননগরে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করলেন মাহমুদ হাসান খান বাবু

জীবননগর অফিস:জীবননগর উপজেলায় কর্মরত সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান বাবু। রবিবার সকাল ১০টার সময় উপজেলার আন্দুলবাড়ীয়ায় বাবু খানের বাসভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মতবিনিময়কালে তিনি বলেন, আমরা যার যার অবস্থান থেকে যদি দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারি তাহলে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারব। সুন্দর দেশ গড়তে পারব। সাংবাদিক ভাইদের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো স্ক্রিম বা ফান্ডের ব্যবস্থা আছে কি না আমার জানা নাই। যদি থেকে তাহলে সেটা যেন জীবননগর পর্যন্ত পৌঁছায় সেই দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। কারণ সবজিনিসই অবশ্যই সুষম বন্টন হওয়া জরুরি৷ কোনো একটা জায়গা পাবে আর অন্য জায়গা পাবে না এটা হওয়া উচিত না।
তিনি আরও বলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলায় একটি কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় করতে চাই। এটা জেলবাসীর প্রাণের দাবি এবং এ দাবির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আমরা দাঁড় করিয়েছি। কৃষিপ্রধান জেলা হলেও এ জেলায় নিত্যনতুন ইনোভেশন হয়। এখানে পূর্ণাঙ্গ কৃষিবিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে পারলে যেমন কৃষির উন্নয়ন হবে তেমনি দেশেরও উন্নতি হবে।
দৌলতগঞ্জ-মাজদিয়া স্থলবন্দর চালুর বিষয়ে তিনি বলেন, একটি স্থলবন্দর চালু করতে হলে উভয় দেশের সম্মতি থাকতে হয়। আপনারা এ বিষয়ে আমার চেয়ে ভালো জানেন। আপনারা খোঁজ নিন পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এটা চাই কি না। উভয় দেশ রাজি থাকলে স্থলবন্দর চালু করা অসম্ভব নয়।
শিক্ষার বিষয়ে তিনি বলেন, একটি কলেজের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমি দেখেছি, এখানে শিক্ষার মানোন্নয়নে যতটা না সময় ব্যয় করা হয়, তার চেয়ে বেশি সময় ব্যয় করা হয় সেই বিষয়ে যেগুলো শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। আমাদের এ বিষয়টি নিয়ে কাজ করতে হবে। সবার আগে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। যেনতেনভাবে একটি সার্টিফিকেট অর্জন করে ভবিষ্যতে কাজে লাগালাম এই চিন্তাধারা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শিক্ষক ও অভিভাবকরা যদি সঠিকভকবে দায়িত্ব পালন করে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হবে।
পরিশেষে তিনি বলেন, আমি আপনাদের মাধ্যমে পুরো চুয়াডাঙ্গা জেলবাসীকে জানাতে চাই, আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারি যে নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে আপনারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোটকেন্দ্রে আসেন। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফসল হচ্ছে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার অধিকার ফিরে পাওয়া এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ করা। ধানের শীষের প্রার্থী হিসেবে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থী হিসেবে, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের যারা ভোটার, যারা প্রবাসে আছেন, যারা পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দিবেন, আপনারা অবশ্যই ধানের শীষ প্রতীকের উপর সমর্থন ও আস্থা রাখবেন। যাতে করে আমরা একটি সুন্দর ও সমৃদ্ধশীল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি এবং গণতান্ত্রিক চর্চা অব্যাহত রাখতে পারি।
এসময় চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আবুল কালাম আজাদসহ উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক, প্রিন্ট ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।
