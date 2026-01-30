জীবননগর উথলী ও দর্শনার নিমতলা বিজিবির মাদক বিরোধী অভিযান ভারতীয় ফেয়ারডেল মেলিয়েট সিরাপ ও ফেনসিডিল উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরো: দর্শনার নিমতলা ও জীবননগর উপজেলার উথলী বিওপির বিজিবি সদস্যরা মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মাদক দ্রব্য উদ্ধার করেছে। বৃহস্পতিবার রাতে বিজিবি অভিযান চালিয়ে ৫২৭ বোতল ফেনসিডিলের বিকল্প ফেয়ারডেল মেলিয়েট সিরাপ ও ফেনসিডিল উদ্ধার করে।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়ন সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে সাড়ে ৭টার দিকে নিমতলা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭৫/৩-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মাঠের সাদ্দাম হোসেনের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে হতে হাবিলদার শিশির কুমার হালদারের নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় আসামীবিহীন অবস্থায় ২৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। অপর দিকে মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমানের তথ্যের ভিত্তিতে উথলী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার-৭১/১-এস হতে আনুমানিক ৫০০ মিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মানিকপুর গ্রামের পাকা রাস্তার ওপরে হাবিলদার ইছাববর আলীর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় আসামীবিহীন অবস্থায় ফেনসিডিলের বিকল্প ৫০৩ বোতল ভারতীয় মাদক ফেয়ারডেল মেলিয়েট সিরাপ উদ্ধার করা হয়। মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটালিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান বিষয়টি গণমাধ্যমকে নিশ্চিত করেছেন।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গায় দাড়িপাল্লা প্রতীকের প্রার্থী মাসুদ পারভেজ রাসেলের গণসংযোগ ও পথসভা-   …

শীর্ষ সংবাদ

দেশে স্বর্ণের বাজারে বিশ ‍মূল্যহ্রাস, দাম তৎক্ষণাৎ কার্যকর

শীর্ষ সংবাদ

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় শহীদ মেজর বজলুল হুদার কবর জিয়ারত করলেন সিআইপি…

শীর্ষ সংবাদ

নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র রুখে দিতে হবে

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More