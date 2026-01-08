জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কৃতি শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ

জীবননগর অফিস:জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালের বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গত বুধবার অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাতকে ১০ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়।
নতুন বছরের শুভেচ্ছা হিসেবে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আমন্ত্রিত অতিথিদের হাতে নতুন বছরের ক্যালেন্ডার তুলে দেন।
বক্তারা বলেন, এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার প্রতি আরও মনোযোগী ও অনুপ্রাণিত করবে এবং শিক্ষা ও শৃঙ্খলার প্রতি তাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। তারা আশা প্রকাশ করেন, বিদ্যালয়ের এ ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে—ইনশাআল্লাহ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) রেবেকা সুলতানা। প্রধান অতিথি ছিলেন জীবননগর জীবননগর পাইলট হাইস্কুল প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদের আহ্বায়ক আমিন উদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএসসি ৮১ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. আব্দুর রাজ্জাক, অনুষ্ঠান আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক ও ৭৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরসাফুল হক, ৯০ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবুল কালাম আজাদ, ৯৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী আরিফ।
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রভাষক ও ৯০ ব্যাচের শিক্ষার্থী তারিক আনাম ও জীবননগর পাইলট হাইস্কুল প্রাক্তন শিক্ষার্থী পরিষদের সদস্যসচিব এস এম মাহবুবুর রহমান৷
জীবননগর অফিস:জীবননগর থানা মডেল পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২০২৫ সালের বার্ষিক ও নির্বাচনী পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। গত বুধবার অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি, শৃঙ্খলা ও শিক্ষায় সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এছাড়া দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থী ইয়াসিন আরাফাতকে ১০ হাজার টাকা শিক্ষাবৃত্তি দেওয়া হয়।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.