জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জীবননগর ব্যুরোঃ চুয়াডাঙ্গার জীবননগর সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের সময় ভারতের ৫০ গজ অভ্যন্তরে দুই বাংলাদেশিকে আটক করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। শনিবার ভোরে এ ঘটনা ঘটে। আটক ব্যক্তিরা হলেন, জীবননগর উপজেলার মনোহরপুর ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মো. সন্তো হোসেনের ছেলে মো. রকো হোসেন (৩৫) ওরফে রকো এবং মো. খোদাবকশের (খুদু) ছেলে মো. রাশিদুল ইসলাম (৩৬) ওরফে দুলি।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আটক রকো ও দুলি দু’জনই মাদক ব্যবসায়ী। আটককৃতরা ওই এলাকার মাদক সিন্ডিকেটের হোতা বাসারের ভাতিজা। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত। তারা জীবননগর উপজেলার মাধবখালী সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া কেটে ভারতে প্রবেশ করে মাদক সংগ্রহের চেষ্টা করছিলেন। এ সময় ভারতের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে আটক করে।
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাত দিয়ে ঘটনাটি নিশ্চিত করে বিজিবির মহেশপুর-৫৮ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল রফিকুল আলম পিএসসি জানান, ভারতের অভ্যন্তরে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক হওয়ার পর বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। বিএসএফ জানিয়েছে আটক দু’জন মাদকসহ ধরা পড়ার কারণে তাদেরকে ভারতীয় পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

ঝিনাইদহে পরিত্যক্ত অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

শীর্ষ সংবাদ

আগে নারী-পুরুষ কারোই ভোটাধিকার ছিল না তখন ছিল রাজার আইন—রাজা যা বলতেন, সেটাই কার্যকর…

শীর্ষ সংবাদ

কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ীতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে ১৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মোড়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More