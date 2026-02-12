ঝিনাইদহে কেন্দ্রেগুলোতে শান্তিপূর্ণ ভাবে চলছে ভোট গ্রহন

বাজার গোপালপুর প্রতিনিধি:কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে ঝিনাইদহে কেন্দ্রে গুলোতে শান্তিপূর্ণ ভাবে ভোট গ্রহন চলছে। বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৭ টা হতে জেলার ৬টি উপজেলার ৪টি সংসদীয় আসনে শেষ খবর পাওয়া পর্ষন্ত সুষ্ঠু ভাবে ভোট গ্রহণ চলছে।
গতকাল বুধবার কেন্দ্র কেন্দ্র বেলট পেপার, বাক্স, অমোচনীয় কালি ও অন্যান্য সামগ্রী পুলিশি নিরাপত্তায় প্রতিটি কেন্দ্রে পাঠানো হয়। ঝিনাইদহ জেলায় ৪টি আসনে ভোট কেন্দ্র আছে ৫’শ ৮৮টি। এর মধ্যে গুরুত্বপুর্ণ কেন্দ্রের সংখ্যা ২’শ ৩৭ টি। জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১৫ লাখ ৯৬ হাজার ৩’শ ৯৩ জন। জেলার ৪ টি সংসদীয় আসনে মোট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ২১ জন প্রার্থী।
জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ জানান, ভোট গ্রহন নিরাপদ ও সুষ্টু করার জন্য জেলার ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১১ হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। এর মধ্যে ৭ হাজার ৬’শ ৪৪ জন আনসার, ১ হাজার ৬’শ ৪৪ জন পুলিশ সদস্য, ১ হাজার ২৯ জন সেনাবাহিনীর সদস্য, র্যাবের ৪৮ জন সদস্য, বিজিবির ২’শ ২২ জন সদস্য। এছাড়া ১২ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটসহ একাধিক ভ্রাম্যমাণ স্ট্রাইকিং ফোর্স দায়িত্ব পালন করবেন।
