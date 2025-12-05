ঝিনাইদহে নসিমন চালককে কুপিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এক নসিমন চালককে কুপিয়ে ও শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শুক্রবার সকালে কালীগঞ্জ উপজেলার মোবারকগঞ্জ সুগার মিলের ফার্মের মাঠের রাস্তার পাশ থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ফার্মের মাঠে উপজেলার বেলাট গ্রামের ওমর আলীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেয় এলাকাবাসী। পরে পুলিশ এসে তার লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। ওমর আলীকে কুপিয়ে ও গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নসিমন নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন তিনি। নসিমন ছিনতাইয়ের জন্য তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারনা করছে পুলিশ। নিহত ওমর আলী বেলাট গ্রামের ছাত্তার শেখের ছেলে।

