ঝিনাইদহে পরিত্যক্ত অবস্থায় আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

বাজার গোপালপুর প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে পরিত্যাক্ত অবস্থায় ২ টি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছে র‌্যাব-৬। শুক্রবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার বটতলা বাজার এলাকা থেকে এ অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।

র‌্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদি ইমরান সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারে কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের গুটিয়ানি বটতলা এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হতে পারে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে র‌্যাবের একটি অভিযানিক দল সেখানে অভিযান চালায়। সেসময় কাউকে আটক করতে না পারলেও পরিত্যাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ১ টি বিদেশী পিস্তল, ১ ব্যারেলযুক্ত রিভোলভার ও ১ টি ম্যাগাজিন উদ্ধার। উদ্ধারকৃত আগ্নেয়াস্ত্র কালীগঞ্জ থানায় সোপর্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছে র‌্যাব।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

আগে নারী-পুরুষ কারোই ভোটাধিকার ছিল না তখন ছিল রাজার আইন—রাজা যা বলতেন, সেটাই কার্যকর…

শীর্ষ সংবাদ

জীবননগর সীমান্তে বিএসএফের হাতে মাদকসহ দুই বাংলাদেশি আটক

শীর্ষ সংবাদ

কুষ্টিয়া ও রাজবাড়ীতে নির্বাচনী দায়িত্ব পালনে ১৫ প্লাটুন বিজিবি মোতায়েন

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা কোর্ট মোড়ে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ চেকপোস্ট অভিযান

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More