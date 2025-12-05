ঝিনাইদহে শিশু সাবা হত্যা মামলার দ্রুত সময়ের বিচারের আশ্বাস এ্যাটর্নী জেনারেল

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঝিনাইদাহ প্রতিনিধি:ঝিনাইদহের শিশু সাঈমা খাতুন সাবা হত্যা মামলার বিচার দ্রুত সময়ের মধ্যে করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন এ্যাটর্নী জেনারেল মো.আসাদুজ্জামান। বৃহস্পতিবার রাতে ঝিনাইদহ সার্কিট হাউজে নিহত শিশুর পরিবারের সাথে স্বাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।
এটর্নী জেনারেল বলেন, শিশু সাবা হত্যা মামলায় বিচার প্রক্রিয়ায় কেউ বাধা দিলে তাকেও আইনের আওতায় আনা হবে।
বুধবার সকালে শহরের পবহাটি এলাকার ভ্যানচালক সাইদুল ইসলামের সাড়ে ৩ বছরের কন্যা শিশু সাইমা আক্তার সাবা নিখোঁজ হয়। পরে রাত ৯ টার দিকে প্রতিবেশী শান্তনা খাতুনের ঘর থেকে শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় আটক করা হয় শান্তনা খাতুনকে।

