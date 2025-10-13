দর্শনার মাদক নেটওয়ার্কের ‘মাদক সম্রাট’ মগরব গ্রেফতার, উদ্ধার ৪ কেজি গাঁজা।

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানা পুলিশের মাদকবিরোধী এক বিশেষ অভিযানে মাদক নেটওয়ার্কের চিহ্নিত নেতা ‘মাদক সম্রাট’ মগরব আলীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তার কাছ থেকে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা বাজারমূল্যের ৪ (চার) কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
জেলা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবা মহোদয়ের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর-এর তত্ত্বাবধানে এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
জানা যায়, নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকাল ০৯টা ৫০ মিনিটে দর্শনা থানাধীন দক্ষিণ চাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডপাড়া মিঠাই ঘর নামক দোকানের সামনে অভিযান চালায় পুলিশ। এসআই (নিঃ) মোঃ মাসুদুর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন।
অভিযানে মোঃ জয়নগর গ্রামের মৃত আজাদ আলীর ছেলে মাদক সম্রাট মগরব আলী (৪৪)-কে আটক করা হয় এবং তার কাছ থেকে ০৪ (চার) কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।
গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।
দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহম্মদ শহীদ তিতুমীর বলেন, “মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে দর্শনা থানা পুলিশ বদ্ধপরিকর। মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত কেউই ছাড় পাবে না।”
পুলিশের এই ধারাবাহিক মাদকবিরোধী অভিযানে এলাকায় স্বস্তি ফিরে এসেছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মাদকমুক্ত সমাজের প্রত্যয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।
