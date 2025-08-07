স্টাফ রিপোর্টার:ঢাকায় অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে, দাবি না মানলে আগামীতে লাল কার্ড দেখানো হবে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি জাগপা সহ-সভাপতি ও দলীয় মুখপাত্র রাশেদ প্রধান।
ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং খুনি হাসিনাকে ফেরতের দাবিতে জাগপা আয়োজিত ভারতীয় দূতাবাস ঘেরাও কর্মসূচির মিছিল মেরুল বাড্ডা থেকে শুরু হয়ে গুলশান বাড্ডা লিঙ্ক রোড পৌঁছলে পুলিশের বাঁধার মুখে পরে। তাৎক্ষণিক পথসভায় তিনি এসব কথা বলেন।
জাগপা সহ-সভাপতি বলেন, গণহত্যাকারী শেখ হাসিনার বিচার দেখার জন্য হাজারো শহীদ পরিবার ও জুলাই যোদ্ধারা অপেক্ষা করছে। হিন্দুস্তান রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় হাসিনাকে ১ বছর ধরে আশ্রয় প্রদান করেছে। কথাবার্তা পরিষ্কার, খুনি হাসিনাকে ফেরত দিতে হবে। সীমান্তে হত্যা বন্ধ করতে হবে। অবৈধ পুশ-ইন বন্ধ করতে হবে। ৫৪টি অভিন্ন নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা দিতে হবে। ভূমি দখল বন্ধ করতে হবে, দখলকৃত জমি ফেরত দিতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দাদাগিরি বন্ধ করতে হবে।
রাশেদ প্রধান বলেন, আমার দেশের সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী, পুলিশ বাহিনী, সচিবালয় সব জায়গায় শেখ হাসিনার আমলে হিন্দুস্তানি কর্মকর্তা ও ‘র’ এর এজেন্ট প্রবেশ করানো হয়েছিল। যা আজও অনেক জায়গায় বহাল তবিয়তে রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব নিয়ে হিন্দুস্তানকে আর ছিনিমিনি খেলতে দিব না। সময় থাকতে হিন্দুস্তানকে সকল হিন্দুস্তানি কর্মকর্তা বাংলাদেশ থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। নতুবা দেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ অশান্ত হলে আরেকটা ৫ আগস্টের সৃষ্টি হবে। ভুলে গেলে চলবে না ৫ আগস্ট শুধুমাত্র ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা আর আওয়ামী লীগের পরাজয় হয় নাই। একই সাথে হিন্দুস্তানেরও করুণ পরাজয় হয়েছে।
তিনি বলেন, আমার দেশের ভোটের ফলাফল দেশে হবে, খুনি হাসিনার আমলের পূর্বনির্ধারিত পন্থায় দিল্লিতে নয়। প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীর মত আচরণ করুন, প্রভু হওয়ার চেষ্টা করবেন না। খুনি হাসিনার পতনে আপনাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন, খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেছে। আপনাদের আধিপত্যবাদ আর চলবে না। আপনাদের আগ্রাসন মেনে নেওয়া হবে না। আজ হলুদ কার্ড দেখিয়ে যাচ্ছি, দাবি না মানলে ভারতীয় দূতাবাসকে লাল কার্ড দেখানো হবে।
পথসভায় আরও বক্তব্য রাখেন জাগপা সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ইকবাল হোসেন, প্রেসিডিয়াম সদস্য আসাদুর রহমান খান, সৈয়দ শফিকুল ইসলাম, মো. নিজামদ্দিন অমিত, ভিপি মু. মুজিবুর রহমান, মো. শামীম আক্তার পাইলট, যুব জাগপা সভাপতি নজরুল ইসলাম, জাগপা ছাত্রলীগ সভাপতি আব্দুর রহমান ফারুকী প্রমুখ।
