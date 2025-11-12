দামুড়হুদার ডুগডুগির আলোচিত জুয়ার আসর কোনভাবেই হচ্ছেনা বন্ধ হামিদের নেতৃত্বে প্রচুর টাকা হার-জিতের আসর বসছে

দামুড়হুদার ডুগডুগির আলোচিত জুয়ার আসর কোনভাবেই হচ্ছেনা বন্ধ হামিদের নেতৃত্বে প্রচুর টাকা হার-জিতের আসর বসছে
দর্শনা অফিস: দামুড়হুদার ডুগডুগির আলোচিত জুয়ার আসর যেন কোনভাবেই বন্ধ করতে পারছেনা প্রশাসন। একের পর এক নেতৃত্বের হাত বদল করে অভিনব কৌশল অবলম্বন করে এ আসর চলমান করেছে। প্রশাসনের চোখ ফাকি দিয়ে প্রতিদিন দু দফায় বসানো হচ্ছে প্রচুর টাকা হার-জিতের এ জুয়ার আসর। অভিযোগ উঠেছে, দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগির আব্দুল হামিদ। সম্প্রতি তিনি নেতা বনে গেছেন। পুলিশ-প্রশাসন, সাংবাদিক সবাইকে ম্যানেজ করার দায়ীত্ব নিজের কাধে নিয়েই জুয়াড়িদের সাহস জুগিয়েছেন। সকাল থেকে বিকাল ও সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত স্থান পরিবর্তন করে বসানো হচ্ছে জেলার সবচেয়ে বড় এ জুয়ার আসর। কখনো লোকনাথপুর স্কুলের পেছনের তাড়ি বাগানের পাশে, আবারো কখনো ইটভাটার পেছনে মুড়ির মাঠ, বিলের ধার, বা ডুগডুগি স্বাস্থ কমপ্লেক্সের পেছনের বাগান ও কাদিপুর মাঠে বসানো হচ্ছে জুয়ার আসর। গত সপ্তাহে ডুগডুগির জনৈক ব্যাক্তির চায়ের দোকানের পেছনে পুলিশ অভিযান চালিয়ে দর্শনার এক জুয়াড়িকে ওই আসর থেকে গ্রেফতার করলেও পরে ছেড়ে দিয়েছে। তবে অন্যরা পালিয়েছিলো কৌশলে। ওই আসরে অংশ নিচ্ছে জেলার বিভিন্ন এলাকার চিহ্নিত জুয়াড়িরা। লাখ লাখ টাকা হার-জিতের জুয়ার আসরে অংশ নিয়ে বহু পরিবার সর্বশান্ত হচ্ছে। এলাকাবাসির দাবী দীর্ঘদিনের ওই জুয়ার আসর বন্ধে পুলিশের জোরালো ভূমিকা গ্রহন।।
