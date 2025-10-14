দামুড়হুদায় একজনকে কুপিয়ে হত্যা, তিনজনের অবস্থা আশংকাজনক

স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দপুরে চারজনকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে জখমের ঘটনা ঘটেছে। রক্তাক্ত অবস্থায় চারজনকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে জয়নাল চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। বাকি তিনজনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী বা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন চিকিৎসক।

আজ মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে গোবিন্দপুর গ্রামে এ ঘটনা৷

নিহত জয়নাল (৫০) গোবিন্দপুর গ্রামের মণ্ডলপাড়ার মৃত. ঝড়ু মন্ডলের ছেলে।

আহত তিনজন হলেন, মৃত. ঝড়ু মন্ডলের দুই ছেলে খাজা মণ্ডল (৫৫), জয়নুল (৫০), জাহির (৪৫) ও খাজা মণ্ডলের ছেলে দিপু (১৮)।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. শাপলা খাতুন বলেন, চারজনের শরীরে ধারাল অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত হয়েছে৷ চিকিৎসাধীন অবস্থায় জয়নাল মারা যায়। আরও একজনের অবস্থা আশংকাজনক।
আহত সবাইকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা কিংবা রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের পরিদর্শক (ওসি) হুমায়ুন কবীর বলেন, জমাজমি নিয়ে মারামারির ঘটনা ঘটেছে বলে জেনেছি। কেউ মারা গেছে কিনা জানা নেই।

বিস্তারিত আসছে…..

