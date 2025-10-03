দুর্গাপূজা উপলক্ষে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির শুভেচ্ছা বিনিময়

স্টাফ রিপোর্টার:শারদীয় দুর্গোৎসব ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। আজ ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সাথে সাক্ষাত করেছেন তিনি।
সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেন। এসময় বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে দেখা করেন।
মহাজোটের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোটের সভাপতি অ্যাডভোকেট দীনবন্ধু রায়, নির্বাহী সভাপতি প্রদীপ কুমার পাল, মহাসচিব অ্যাডভোকেট গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক, প্রেসিডিয়াম সদস্য সুজন দে, যুগ্ম মহাসচিব সুকুমার পাল, সাংগঠনিক সম্পাদক কিশোর কুমার বর্মন, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু ছাত্র মহাজোট এর সভাপতি সজীব কুন্ডু তপু প্রমুখ।
শুভেচ্ছা বিনিময়কালে রাষ্ট্রপতি তাদের সাথে কুশল বিনিময় করেন। সঙ্গে তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলও কামনা করেন।
এ সময় ধর্ম মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসেন, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপক বিধান রঞ্জন রায় পোদ্দার, মন্ত্রী পরিষদ সচিব ডক্টর শেখ আব্দুর রশিদ, স্বরাষ্ট্র সচিব ডক্টর নাসিমুল গণিসহ বিভিন্ন দূতাবাস ও রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন ।
