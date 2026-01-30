দেশে স্বর্ণের বাজারে বিশ ‍মূল্যহ্রাস, দাম তৎক্ষণাৎ কার্যকর

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

টানা ৫ দফা দাম বাড়ার পর দেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কমানোর ঘোষণা দিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি (বাজুস)। প্রতি ভরিতে সর্বোচ্চ ১৪ হাজার ৬০০ টাকা পর্যন্ত দাম কমানো হয়েছে। এতে ভালো মানের স্বর্ণের দাম নেমে এসেছে ২ লাখ ৭১ হাজার টাকায়।
বাজুস জানায়, নতুন এই দাম শুক্রবার সকাল ১০টা ৪৫ মিনিট থেকে কার্যকর হয়েছে। এর আগে বৃহস্পতিবার দেশের বাজারে ভালো মানের স্বর্ণের দাম বেড়ে ২ লাখ ৮৬ হাজার টাকায় ওঠে, যা ছিল দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সংগঠনটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, তেজাবি (পিওর গোল্ড) স্বর্ণের দাম কমে যাওয়ায় স্থানীয় বাজারেও এর প্রভাব পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারেও স্বর্ণের দামে বড় ধরনের পতন দেখা গেছে। স্বর্ণ ও রুপার দামের তথ্যভিত্তিক ওয়েবসাইট গোল্ডপ্রাইস ডট ওআরজি’র তথ্য অনুযায়ী, শুক্রবার সকালে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি আউন্স স্বর্ণের দাম নেমে এসেছে ৫ হাজার ২০০ ডলারে, যা আগের দিন ৫ হাজার ৫৫০ ডলার ছাড়িয়েছিল।
নতুন মূল্যতালিকা অনুযায়ী, দেশের বাজারে ২২ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ২ লাখ ৭১ হাজার ৩৬৩ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ৫৯ হাজার টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ২ লাখ ২২ হাজার ২৪ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ধরা হয়েছে ১ লাখ ৮২ হাজার ৮৩৩ টাকা।
স্বর্ণের দামের সঙ্গে সঙ্গে রুপার দামও কমানো হয়েছে। নতুন হিসাবে ২২ ক্যারেটের এক ভরি রুপার দাম ৭ হাজার ৭৫৭ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৭ হাজার ৪০৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি ৬ হাজার ৩৫৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ হাজার ৭৮২ টাকা।

