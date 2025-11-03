বিএনপিকে বিজয়ের জন্য সকলকে একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে”শরীফুজ্জামান শরীফ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ডের বুজগড়গড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে রবিবার রাত ৯টার সময় নির্বাচনী মহল্লা কমিটি গঠন ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় দক্ষিণ হাসপাতাল পাড়া, শান্তি পাড়া, বনানী পাড়া ও বুদ্ধিমান পাড়ার বিএনপি নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা অংশ নেন।

২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি শাকের আলীর সভাপতিত্বে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো: শরীফুজ্জামান শরীফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সভাপতি সিরাজুল ইসলাম মনি।
অন্যান্য বিশেষ অতিথিদের মধ্যে ছিলেন—পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মাহমুদুল হক পল্টু, সহ-সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আবুল হোসেন, পৌর বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক হাফিজুর রহমান মুক্ত, জেলা জাসাস-এর সাধারণ সম্পাদক সেলিমুল হাবিব সেলিম, এবং জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মওলানা আনোয়ার হোসেন।
২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ আলী-এর সঞ্চালনায় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা মহিলা দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নাসরীন পারভীন, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি খন্দকার আরিফ হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক আমানুল্লাহ আমান, এবং ৩ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কুদ্দুস মহলদার।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি সাধারণ সম্পাদক শরিফুজ্জামান শরীফ নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, “আমরা দলের সঙ্গে সবসময় ছিলাম, আছি, থাকব। ধানের শীষের মনোনয়ন যেই পান না কেন, তাঁর হয়ে কাজ করতে হবে।” তিনি আরও বলেন, “আগামী দিনে যেন কোনো অশুভ শক্তি বিজয় লাভ না করতে পারে। ইনশাআল্লাহ, আগামী দিনে জাতীয় সংসদের নেতৃত্ব দিবে ধানের শীষ। তাই সকলকে একতাবদ্ধভাবে থাকতে হবে।”
আলোচনা সভা শেষে পৌর বিএনপির ২ নং ওয়ার্ড এর বনানী পাড়া ও বুদ্বিমান পাড়া মহল্লা কমিটি সভাপতি মো: আব্দুল্লাহ , সিনিয়র সহ-সভাপতি মো : কলম আলী, সহ-সভাপতি আনোয়ার হোসেন হানু, সহ-সভাপতি আব্দুল মালেক, সাধারণ সম্পাদক মো: মুকুল হোসেন জোয়ার্দার, যুগ্ম সম্পাদক শহিদুল হক, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল সামাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মো : খোকন আলী জোয়ার্দার সহ ৫১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। এবং দক্ষিণ হাসপাতাল ও শান্তি পাড়া নির্বাচনি মহল্লা কমিটি সভাপতি আব্দুল রাজ্জাক, সিনিয়র সহ-সভাপতি মইদুল হক, সহ-সভাপতি সামসুল হক, সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন, যুগ্ম সম্পাদক ছানুয়ার হোসেন , সাংগঠনিক সম্পাদক মো: উজ্জ্বল হোসেন মাস্টার সহ ৩১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়।
এই কমিটি গঠনের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গা বিএনপি আগামী নির্বাচনের জন্য সাংগঠনিক প্রস্তুতি আরও জোরদার করল।

