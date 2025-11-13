নাশকতার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার সাবেক মেয়র টোটন ঢাকায় ডিবির হাতে আটক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর বসুন্ধরা এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
যুগ্ম কমিশনারের বক্তব্য
ডিবির যুগ্ম পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ নাসিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নাশকতার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে সাবেক এই মেয়রকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, “নাশকতার অভিযোগে অভিযান চালিয়ে রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।”
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটনের বিরুদ্ধে ১৩ নভেম্বর কার্যক্রম নিষিদ্ধ দল আওয়ামী লীগের কথিত লকডাউন উপলক্ষে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করার অভিযোগ রয়েছে।
গ্রেফতারকৃত রিয়াজুল ইসলাম টোটন চুয়াডাঙ্গার সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) সেলুন জোয়ার্দারের ছোট ভাই এবং সাবেক পৌর মেয়র হিসেবে পরিচিত।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

শীর্ষ সংবাদ

দামুড়হুদার ডুগডুগির আলোচিত জুয়ার আসর কোনভাবেই হচ্ছেনা বন্ধ হামিদের নেতৃত্বে প্রচুর…

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় স্বামীর চিকিৎসার জন্য নবজাতক বিক্রি ?

শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের আন্ত:বিভাগ ফুটবল খেলা চলাকালীন সময় বিপত্তি। হেডিং এর মাধ্যমে…

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More