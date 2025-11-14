নির্বাচনের দিনেই গণভোট: প্রধান উপদেষ্টাকে বিএনপির ধন্যবাদ

স্টাফ রিপোর্টার:আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং একই দিনে গণভোট আয়োজনের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসকে ধন্যবাদ জানিয়েছে বিএনপি। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভা থেকে এই ধন্যবাদ জানানো হয়।
সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়— ১৭ অক্টোবর ঐকমত্যের ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদ নিয়ে জনগণের মতামত জানতে গণভোট আয়োজন এবং দ্রুত জাতীয় সংসদ নির্বাচন করার জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রতি আনুষ্ঠানিক আহ্বান জানানো হবে।
তারেক রহমানের সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটির সভা
বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি সভায় যুক্ত হন।
সভা শেষে গুলশানে সংবাদ সম্মেলনে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন—“জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধান উপদেষ্টা আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন এবং একই দিনে গণভোটের ঘোষণা পুনর্ব্যক্ত করায় বিএনপির পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়েছে,তিনি আরও জানান, জুলাই জাতীয় সনদকে কেন্দ্র করে জনগণের মতামত গ্রহণের জন্য গণভোট আয়োজন এবং নির্বাচনের তারিখ দ্রুত চূড়ান্ত করার আহ্বান জানায় স্থায়ী কমিটি।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন—খন্দকার মোশাররফ হোসেন, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সেলিমা রহমান, সালাউদ্দিন আহমদ, এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.