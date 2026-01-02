নির্বাচন পরিচালনায় বিএনপির ৪১ সদস্যের কমিটিতে ভাইস চেয়ারম্যান হি‌সে‌বে জায়গা পে‌লেন শামসুজ্জামান দুদু

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রি‌পোর্টার: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ এগিয়ে আসছে। এরই মধ্যে শেষ হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া। চলছে যাচাই-বাছাই। নির্বাচন পরিচালনা করতে বিএনপির কমিটিও চূড়ান্ত হয়েছে। নজরুল ইসলাম খানকে চেয়ারম্যান এবং অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীকে সদস্য সচিব করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটি গঠন করেছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (১ জানুয়ারি) রাতে এই কমিটির তথ্য জানানো হয়েছে।

কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির ৪১ জন হলেন- নজরুল ইসলাম খান (চেয়ারম্যান), বেগম সেলিমা রহমান ও শামসুজ্জামান দুদু (ভাইস চেয়ারম্যান)। অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী (সদস্য সচিব) ও মোঃ ইসমাইল জবিউল্লাহ (প্রধান সমন্বয়ক)।

এছাড়া বাকি ৩৬জন আছেন সদস্য হিসেবে। তারা হলেন- এ্যাড. মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিজন কান্তি সরকার, হাবিব উন নবী খান সোহেল, ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, ড. মওদুদ হোসাইন আলমগীর পাভেল, ড. মাহদী আমিন, সালেহ শিবলী, এ কে এম ওয়াহিদুজ্জামান, সাইমুম পারভেজ, রেহান আসাদ, জুবায়ের বাবু, মেজর জে. (অবঃ) ফজলে এলাহী আকবর, আব্দুল কাইয়ুম, ব্যারিস্টারন গিয়াসউদ্দিন রিমন, হুমায়ুন কবির, এ বি এম আব্দুস সাত্তার, ড. মোহাম্মদ জকরিয়া, মোস্তাকুর রহমান, এডভোকেট বেলায়েত হোসেন মৃধা, মেহেদুল ইসলাম, ডাঃ ফরহাদ হালিম ডোনার, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, এ্যাড. কামরুল ইসলাম সজল, প্রফেসর ডাঃ হারুন অর রশিদ, প্রকৌশলী শোয়েব বাশারী হাবলু, ড. কামরুজ্জামান কায়সার, ইশতিয়াক আজিজ উলফাত, আব্দুল মোনায়েম মুন্না, আফরোজা আব্বাস, মনির খান, আনম খলিলুর রহমান ইব্রাহিম, ইয়াসিন আলী, আবুল কালাম আজাদ, মাওঃ কাজী মোঃ সেলিম রেজা, রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও আনোয়ার হোসেন।

বিএনপির পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকলকে এই কমিটির দায়িত্ব পালনে সর্বাত্মক সহযোগীতা করার অনুরোধ করা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
শীর্ষ সংবাদ

চুয়াডাঙ্গায় কোর্টমোড় ও দৌলতদিয়ারে পুলিশের চেকপোস্ট বসিয়ে অভিযান

শীর্ষ সংবাদ

সহসাই কমছে না শীত, কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই বৃষ্টির আশঙ্কা 

শীর্ষ সংবাদ

আগামীকাল বাদ জোহর খালেদা জিয়ার জানাজা, দাফন করা হবে স্বামীর করবের পাশে

শীর্ষ সংবাদ

হার না মানা এক আপোষহীন মহাকাব্যের প্রধান তিনি

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More