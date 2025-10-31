নির্যাতনে তারেক রহমানের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে’ – মাহমুদ হাসান খান বাবু।

স্টাফ রিপোর্টার: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানকে বিনা কারণে নির্যাতন করে তাঁর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে এবং তাঁকে বিদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। তিনি বলেন, এত নির্যাতনের মুখেও তিনি (তারেক রহমান) কোনো অন্যায়ের সঙ্গে আপস করেননি।

বৃহস্পতিবার ৩০ অক্টোবর চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আয়োজিত এক নির্বাচনি পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, “বিএনপির আদর্শ দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করা।” বর্তমান সরকারের সংস্কার কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “হাজার হাজার ছাত্র-জনতার রক্তের বিনিময়ে গণ-অভ্যুত্থানে অর্জিত বর্তমান সরকারের সংস্কারকাজগুলো তখনই সফল হবে, যখন দেশে একটি ভালো নির্বাচিত সরকার হবে। এ জন্য বিএনপিকে ভোট দিতে হবে।”
পথসভা চলাকালে বৈরী আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নেতাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ছিল চোখে পড়ার মতো। এদিন বিকেল ৪টা থেকে শুরু হয়ে রাত ৮টা পর্যন্ত এই নির্বাচনি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপি প্রার্থী মাহমুদ হাসান খাঁন বাবু দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডের মধ্যে মোট আটটি স্থানে প্রচার কার্য চালান। স্থানগুলো হলো—প্রতাপপুর, চণ্ডিপুর, কুড়ুলগাছি, ধান্যঘরা, সদাবরি, ঠাকুরপুর, চাকুলিয়া এবং ফুলবাড়ি।

পথসভাগুলোতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির সভাপতি খাঁজা আবুল হাসনাত, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ ও সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রশিদ ঝন্টু, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাহজাহান খাঁন এবং দর্শনা থানা যুবদলের আহ্বায়ক লিটন সহ থানা ও ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন স্তরের নেতৃবৃন্দ।

