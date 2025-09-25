পুতিনের বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার বিকল্প নিয়ে ভাবছেন ট্রাম্প, কেন?

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আরও কঠোর অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আর নতুন ধরনের অস্ত্র সরবরাহের বিকল্প আছে।

রুবিও বলেন, ট্রাম্পের সামনে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক চাপ আরোপ করার সুযোগ ও বিকল্প রয়েছে, যা রাশিয়ার ফেডারেশনকে এই সংঘাতের সমাধানে প্ররোচিত করতে প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রয়োজনে ট্রাম্প কিছু পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষামূলক ও সম্ভাব্য আক্রমণাত্মক অস্ত্র ইউক্রেনকে বিক্রি করার বিকল্পও রাখতে পারেন।

রুবিওর এই মন্তব্যে ট্রাম্প প্রশাসনের ইউক্রেনকে সমর্থন এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের বিকল্প নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়েছে।

