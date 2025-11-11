প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের  মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলার বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় আজ দুপুরে অসহায় ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মাঝে শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে উপজেলা প্রশাসন, মেহেরপুর সদর
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম, জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মেহেরপুর।
সভাপতিত্ব করেন মোঃ খায়রুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও), মেহেরপুর সদর।
প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম তাঁর বক্তব্যে বলেন,
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা আমাদের সমাজেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মুখে হাসি ফুটানোই আমাদের প্রকৃত মানবিক দায়িত্ব। প্রশাসন সবসময় তাদের পাশে থাকবে।”
সভাপতির বক্তব্যে ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন,
উপজেলা প্রশাসন সবসময় সমাজের পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের উন্নয়নে কাজ করছে। এ ধরনের উদ্যোগ তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সহায়তা করবে।”
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক মোহাম্মদ তরিকুল ইসলাম পার্থ প্রিতম শীল অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি), উপ পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) স্থানীয় সরকার,সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা অভিভাবক ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
