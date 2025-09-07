ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছে বলে ষড়যন্ত্র থেমে নেই: উপদেষ্টা আদিলুর

গৃহায়ন ও গণপূর্ত উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান বলেছেন, জুলাই যোদ্ধারা দেশের সূর্যসন্তান। জাতি তাদের সারাজীবন মনে রাখবে। ফ্যাসিবাদ পরাজিত হয়েছে বলে ষড়যন্ত্র থেমে থাকবে না। ষড়যন্ত্র চলমান। দেশের যুব সমাজ এবং দেশের জনগণ সেই ফ্যাসিবাদকে দমন করবে, প্রতিহত করবে।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের মানুষ ফ্যাসিবাদমুক্ত হয়েছে। তবে এখনও সব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হয়নি। বিচার ও সংস্কারের কাজ এখনো বাকি আছে। বিচারকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা চলছে এবং বিচার কার্যক্রম দৃশ্যমান হয়েও উঠছে।

উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান শুক্রবার (৬ সেপ্টেম্বর) নাটোরে ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুথানে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে ‌জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এ সময় মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন নাটোরের জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্যরা।

উপদেষ্টা আরও বলেন, সংস্কারের কাজও চলছে। সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনেরও সব প্রস্তুতি চলছে। আশা করছি গণঅভ্যুত্থানের এই সরকার বিচার ও সংস্কার এই দুটি এগিয়ে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়েই জাতীয় নির্বাচন করবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে দায়িত্ব তুলে দেবে।

জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শহিদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন, জুলাই সনদ, জুলাই হত্যাকান্ডের দ্রুত বিচার এবং জুলাই হত্যা মামলার আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানান।

নাটোরে জুলাই স্মৃতিস্তম্ভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গণপূর্ত সচিব মো: নজরুল ইসলাম, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী শামিম আক্তার, জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম ও জুলাই শহিদ পরিবারের সদস্যরা।

আজ সকালে উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, সচিব মো: নজরুল ইসলামস, জেলা প্রশাসক আসমা শাহীন ও পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলামসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সকালে পাঁচ শহিদের কবর জিয়ারত করেন এবং ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান।

