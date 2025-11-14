বিএনপির কার্যালয়ের পেছন থেকে ককটেল সদৃশ বোমা উদ্ধার

বিশেষ প্রতিবেদক : চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানার আওতাধীন তিতুদহ ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের পেছন থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ককটেল সদৃশ বিস্ফোরক উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শুক্রবার ১৪ নভেম্বর সকাল ১০টার দিকে স্থানীয় কয়েকজন এলাকাবাসী ইউনিয়ন বিএনপি’র কার্যালয়ের পেছনের ঝোপঝাড়ের ভেতর লুকানো বোমা সদৃশ বস্তুটি দেখতে পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে দর্শনা থানা পুলিশকে বিষয়টি জানান। খবর পেয়ে থানা পুলিশের একটি দল দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে বোমাটিকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং পরে সেটি উদ্ধার করে।
হঠাৎ ককটেল সদৃশ বস্তুর খোজ মিলতেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আশপাশের লোকজন জানান, ইউনিয়ন বিএনপি কার্যালয়ের পেছনে জায়গাটি দীর্ঘদিন ধরে অযত্নে পড়ে থাকায় সেখানে কে বা কারা বিস্ফোরকটি রেখে গেছে, তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারছে না। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের মধ্যে নানা আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে।
এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, আমরা তিতুদহ ইউনিয়নের বিএনপি কার্যালয়ের পেছন থেকে বোমা সদৃশ একটি বস্তু উদ্ধার করেছি। বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। রাজশাহীর র্যাব-১২-এর বোম ডিসপোজাল টিমকে ইতোমধ্যে বিষয়টি জানানো হয়েছে এবং তারা বোমাটি নিষ্ক্রিয় করতে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
পুলিশ আরো জানায়, বোমা নিষ্ক্রিয় হওয়ার পর বিস্ফোরকটি কীভাবে সেখানে এল, কারা এটি রাখল এবং এর পেছনে কোনো নাশকতার পরিকল্পনা ছিল কি না,তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত জোরদার করা হবে। পাশাপাশি এ ঘটনায় আইনগত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলেও জানা গেছে।
