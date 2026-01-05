বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগের দায় রয়েছে: দুদু

স্টাফ রিপোর্টার:বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে আওয়ামী লীগেরও দায় রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু । তিনি বলেন, জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকলে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কোনো বাঁধাই কাজে আসবে না।
আজ সকালে (৫ জানুয়ারি) রাজধানীর জিয়া উদ্যানে বেগম খালেদা জিয়ার সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
এ সময় শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বেগম জিয়ার আদর্শ অনুসরণ করা মানেই গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া।
তিনি অভিযোগ করেন, নানা জায়গায় পরিকল্পিতভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে।
একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.