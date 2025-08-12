‘বেহেশতের টিকিট বিক্রিওয়ালারা নির্বাচন নিয়ে নতুন ষড়যন্ত্র শুরু করেছে’

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি এসএম জিলানী বলেছেন, “আমরা লক্ষ্য করেছি- বিএনপি নির্বাচনের কথা বললে একটি মাফিয়া চক্র মানুষের কাছে ‘বেহেশতের টিকিট’ বিক্রি করে। এ বেহেশতের টিকিট বিক্রিওয়ালারা বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে নতুন করে ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। ”

রোববার (১০ আগস্ট) সকালে সাতক্ষীরা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরিতে তিনি এসব কথা বলেন। লাইব্রেরির হলরুমে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের তৃণমূল নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি।

স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি বলেন, মব তৈরি করায় বাংলাদেশের মানুষ তাদের বটবাহিনী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ বটবাহিনী এবং ফেসবুকে মিথ্যা প্রচারের বিরুদ্ধে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকতে হবে। সত্যকে সামনে রেখে মিথ্যা প্রচারের জবাব দিতে হবে।

জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট কামরুজ্জামান ভুট্টো সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সদস্য সচিব শরিফুজ্জামান সজিব সভা সঞ্চালনা করেন। কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি নেছারউদ্দিন শফি ও সাংগঠনিক সম্পাদক নাজমুল হাসান বক্তব্য দেন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন- জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক প্রভাষক আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম আহ্বায়ক রুহুল আমিন পাড়, আসাদুজ্জামান খোকা, মনজুরুল মোর্শেদ মিলন, মহাসিন আলম, খালিদ হাসান সুমন, মো. রাজিবুল ইসলাম ও দপ্তর সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন।

