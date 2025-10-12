ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে দর্শনায় সার ডিলারকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা।

স্টাফ রিপোর্টার:বেশি দামে সার বিক্রি, ভূয়া নামে সার উত্তোলন ও বিক্রয় এবং ট্রেড লাইসেন্স হালনাগাদ না থাকায় এবং নানা অনিয়মের অভিযোগে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় একটি সার ডিলার প্রতিষ্ঠানকে বড় অঙ্কের জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভোক্তা অধিকার লঙ্ঘনের দায়ে প্রতিষ্ঠানটিকে ১ লাখ ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আজ রবিবার দুপুর আড়াইটায় দামুড়হুদা উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিকুর রহমানের নেতৃত্বে দর্শনা পুরাতন বাজার ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।
অভিযানে বিসিআইসির সার ডিলার মেসার্স সাইফুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া যায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কৃষকদের কাছে সার বিক্রি করা এবং ভূয়া বা অস্তিত্বহীন নামে সার উত্তোলন ও বিক্রির ক্ষেত্রে অনিয়ম করা এবং ট্রেড লাইসেন্স হালনাগাদ না থাকায়, এসব গুরুতর অপরাধের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী এই বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয়।
ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণে প্রশাসনের এই কঠোর উদ্যোগকে এলাকাবাসী সাধুবাদ ও প্রশংসা জানিয়েছেন।
নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিকুর রহমান জনস্বার্থে এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান। একইসঙ্গে তিনি ন্যায্য মূল্য, সঠিক মান ও নিরাপদ পণ্য নিশ্চিত করতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

