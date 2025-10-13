মদপানে অসুস্থ, তবুও চিকিৎসায় অনীহা: ডিঙ্গেদহে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রতিনিধি দল; বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার আহ্বান
স্টাফ রিপোর্টার:চুয়াডাঙ্গা: বিষাক্ত মদ ট্র্যাজেডিতে ছয়জনের মৃত্যুর পর আজ সোমবার (১৩ অক্টোবর) সকালে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার ডিঙ্গেদহ এলাকা পরিদর্শন করেছে চুয়াডাঙ্গা স্বাস্থ্য বিভাগের একটি প্রতিনিধি দল। এই পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অসুস্থদের খোঁজখবর নেওয়া এবং তাদের জন্য উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। তবে, এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে প্রতিনিধি দলটি এক বিচিত্র পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়—অসুস্থ হয়ে পড়লেও কেউই স্বীকার করতে চাননি যে তারা মদ খেয়ে অসুস্থ হয়েছেন।
প্রতিনিধি দলের প্রধান, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও প: প: কর্মকর্তা ডা. আওলিয়ার রহমান, গ্রামবাসীদের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মদপানে অসুস্থ হয়ে গোপনে কেউ যেন অপ চিকিৎসার শিকার না হন, সে বিষয়ে গ্রামবাসীকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে।
ডা. আওলিয়ার রহমান আরও নিশ্চিত করেছেন যে, স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে এই ধরনের অসুস্থ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ জন্য তাদের রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ‘টক্সিকোলজি’ বিভাগে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনকি চুয়াডাঙ্গা থেকে সরকারি ব্যবস্থাপনায় অ্যাম্বুলেন্সে করে সেখানে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।
তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, যারা এখনো অসুস্থ হয়ে লোকলজ্জার ভয়ে গোপনে চিকিৎসা নেওয়ার চেষ্টা করছেন, জীবন বাঁচাতে তাদের আর দেরি না করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে। স্বাস্থ্য বিভাগ তাদের সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.