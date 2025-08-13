মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশকে ব্যবসা বান্ধব করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

তিনি বলেন, অতীতে বাংলাদেশে ব্যবসা আমার ধারণা অনুযায়ী এগোয়নি। নতুন বাংলাদেশে অনেক কিছুর উদ্ভাবন হচ্ছে এবং এর মধ্যে একটি হলো ব্যবসায়িক সম্ভাবনা।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ সম্ভাব্য সব উপায়ে ব্যবসা বান্ধব হওয়ার চেষ্টা করছে। বাংলাদেশকে পরিবর্তন করার ক্ষেত্রে আমি সীমাহীন সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছি।

কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সুযোগ সংক্রান্ত এক ব্যবসায়িক ফোরামে মঙ্গলবার ভাষণ দেওয়ার সময় অধ্যাপক ইউনূস এসব কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ তরুণদের সৃজনশীল মানুষের সুযোগ করে দেয়। বিনিয়োগকারীদের অনেক দেশে তরুণ বাংলাদেশি প্রবাসীদের সুবিধা নেওয়ার আহ্বান জানান।

বিদেশে বসবাসরত তরুণ বাংলাদেশিদের কথা উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, তাদের সবসময় বাংলাদেশের জন্য কিছু করার ক্ষুধা থাকে।

বিডা এবং বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন একটি উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন যেখানে তিনি বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা এবং শুল্ক ও অ-শুল্ক বাধা দূরীকরণের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রচেষ্টা বর্ণনা করেন।

আজিয়াটা গ্রুপের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সেলুলার অপারেটর রবির প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার বিবেক সুদ বাংলাদেশে ২৮ বছরের প্রবৃদ্ধি এবং অংশীদারিত্বের সাফল্যের উপর আজিয়াটার উপর একটি উপস্থাপনা দেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পেট্রোলিয়াম ন্যাশনাল বেরহাদেরট্রোনাস) সভাপতি এবং গ্রুপ সিইও টেংকু মুহাম্মদ তৌফিক, ভেরিন ওয়েলথ ফান্ড খাজানা ন্যাশনালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিরুল ফয়সাল ওয়ান জহির,পাম তেল কোম্পানি সিমে ডার্বি প্ল্যান্টেশনস, য়ালালামপুর কেপং বেরহাদ (কেএলকে), ইওআই কর্পোরেশন এবং ফেলডা গ্লোবাল ভেঞ্চারসের শীর্ষ কর্মকর্তারা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রোটন হোল্ডিংস বেরহাদ (প্রোটন) এর চেয়ারম্যান সৈয়দ ফয়সাল আলবার এবং গ্লাভ প্রস্তুতকারক টপ গ্লোভ কর্পোরেশনের নির্বাহী চেয়ারম্যান লিম উই চাই।

মঙ্গলবার পুত্রজায়ায় মালয়েশিয়ার ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এনসিসিআইএম) এবং ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বারস অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর কুয়ালালামপুরে ব্যবসায়িক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

