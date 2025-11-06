মেহেদীর রং মোছার আগেই বিষপানে আত্মহত্যা নববধূর, বিয়ের ৮ দিনের মাথায় মর্মান্তিক পরিণতি

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আলমডাঙ্গা অফিস: মেহেদীর রং শুকানোর আগেই বিষপানে আত্মহত্যা করেছেন ১৭ বছর বয়সী এক নববধূ। বিয়ের মাত্র আট দিনের মাথায় গত মঙ্গলবার বিকালে বাপের বাড়ি আলমডাঙ্গার বেগুয়ারখাল গ্রামে বেড়াতে এসে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে।

নিহত নববধূ মিম আক্তার আলমডাঙ্গার বেগুয়ারখাল গ্রামের ওমেদ আলীর কন্যা। তার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাজুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গ্রামের সূত্র মতে জানা যায়, গত ৮ দিন আগে মিম খাতুনের সঙ্গে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বালিয়াকান্দি গ্রামের আব্দুর রশীদের ছেলে সাকিবের পারিবারিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের ৪ দিন পর গত শনিবার মিম আক্তার স্বামীকে নিয়ে নিয়ম অনুযায়ী বাপের বাড়ি ‘ফিরানি’ করতে আসেন। ফিরানির একপর্যায়ে মঙ্গলবার বিকেলে তিনি বিষপান করেন।
পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলেও, রাতে তার অবস্থার অবনতি ঘটে এবং তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মিম খাতুনের ভাই সাব্বির জানান, তার বোন ও ভগ্নিপতি ভালোভাবেই চলাফেরা করছিলেন। তাদের মধ্যে কোনো সমস্যা ছিল বলে মনে হয়নি। কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা কিছুতেই বুঝতে পারছেন না তারা।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাসুদুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, বিষয়টি আইনগত প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নববধূর এমন আকস্মিক আত্মহত্যার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

