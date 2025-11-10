মেহেরপুরে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে একই পরিবারের ৪ শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে পদ্মফুল তুলতে গিয়ে একই পরিবারের দুই ভাইয়ের চার মেয়ে পানিতে ডুবে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে।

রবিবার (৯ নভেম্বর) দুপুরে উপজেলার মসুরিভাজা বিল এলাকায় এই হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনাটি ঘটে।

নিহত চার শিশু হলো, অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী ফাতেমা (১৪) ও মিম (১৪) এবং চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী আফিয়া (১০) ও আলেয়া (১০)। নিহতরা মজিবর রহমান ও শাহারুল ইসলাম সহ আপন তিন সহোদরের মেয়ে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার দুপুরে চার শিশু একসঙ্গে মসুরিভাজা বিলে পদ্মফুল (শাপলা) তুলতে যায়। বিকেল গড়িয়ে গেলেও তারা বাড়ি না ফেরায় পরিবারে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। পরে এলাকাবাসী বিলের পানিতে তাদের ভাসমান মরদেহ দেখতে পান।

খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সদর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে।খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক মেহেরপুর ১ আসনের সাবেক সাংসদ সদস্য মাসুদ অরুন নিহতদের বাড়িতে ছুটে আসেন তিনি জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এবং বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব তারেক রহমানের পক্ষ থেকে শোকসন্তোপ পরিবারকে সমবেদনা জানান ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এ সময় একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ওরা প্রতিদিনই বিকেলে বিলের পাশে খেলতে যেত। আজও গিয়েছিল ফুল তুলতে। কেউ ভাবেনি এভাবে একসঙ্গে চারটা লাশ ফিরে আসবে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি মেজবাহ উদ্দিন বলেন, ‘ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে শাপলা তুলতে গিয়ে পিচ্ছিল কাদায় পড়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়।’

