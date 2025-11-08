মেহেরপুরে বিএনপির সমাবেশে ঐক্যের আহ্বান

মেহেরপুর প্রতিনিধি:৭ই নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে এক বিশাল সমাবেশ করেছে জেলা বিএনপি। শনিবার বিকেলে শহীদ ড. শামসুজ্জোহা পার্কে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুন।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেঞ্জির, জেলা মহিলা দলের সভাপতি সাইয়েদাতুন নেসা নয়নসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
সমাবেশ শুরু হয় জাতীয় সংগীত ও দলীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে। পরে বক্তারা দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন।
প্রধান অতিথি মাসুদ অরুন তাঁর বক্তব্যে বলেন,
দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ চাঁদাবাজি করলে তাকে ছাড় দেওয়া হবে না। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের পক্ষে কাজ করতে হবে। দেশে ষড়যন্ত্র চলছে, আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচন নিয়ে কোনো ছিনিমিনি খেলা খেলতে দেওয়া হবে না।”
তিনি আরও বলেন,
কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধার চেতনাকে ব্যবসা হিসেবে ব্যবহার করছে, আবার কেউ ধর্মের নাম ভাঙিয়ে চলছে— এদের থেকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে মা-বোনদের সচেতন থাকতে হবে।”
সমাবেশে বক্তারা দলের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকার আহ্বান জানান এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষের বিজয়ের জন্য কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
