মেহেরপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে প্রতিনিধি:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা যুবদলের উদ্যোগে বর্ণাঢ্য সমাবেশ ও বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার বিকালে মেহেরপুর জেলা পরিষদের সামনে সমাবেশ শুরু হয়। পরে একটি বিশাল মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।
সমাবেশ ও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারেফ হোসেন তপু, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউসার আলী, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, গাংনী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম জাহিদ, সদর উপজেলা যুবদল নেতা মিঠন, পৌর যুবদল নেতা রিপন, বারাদি ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি লাল মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন আহমেদ সহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ।
সমাবেশে বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যুবদলকে আরও ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
