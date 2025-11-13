মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে আগুন

মেহেরপুর অফিস: মেহেরপুর পুলিশ সুপারের বাসভবনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ (১২ নভেম্বর) বুধবার বিকাল চারটার দিকে শহরের কোর্ট মোড় এলাকায় অবস্থিত পুলিশ সুপারের বাসভবনের ভিতর থেকে ধোঁয়া উঠে দেখা যায়। এ সময় আশপাশের লোকজন জড়ো হয় সেখানে। ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এর একটি দল দ্রুত সেখানে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়। প্রাথমিকভাবে জানা যায়, বাসভবনে অবস্থিত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটির বিস্ফোরণের ফলে এ ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বাসভবনের ডাইনিং স্পেসটিতে রাখা ফ্রিজ, সোফা সেট, চেয়ার, টেবিল সহ অন্যান্য আসবাবপত্র পুড়ে গিয়েছে বলে জানিয়েছে দমকলের দল। যদিও শীততাপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্রটি ওই সময় বন্ধ ছিল।
বাসভবনে নিজে একা থাকেন বলে জানিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, খবর পাওয়া মাত্রই বাসভবনে এসে দেখি আগুন জ্বলছে। এখনো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারিত হয়নি বলেও জানিয়েছে পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী
আগুন নিয়ন্ত্রণ নিতে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট কাজ করেছে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপসহকারী পরিচালক সাকরিয়া হায়দার। আগুনের উৎস খোঁজা হচ্ছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.