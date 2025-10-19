রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা: চুয়াডাঙ্গায় ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদুর লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য শামসুজ্জামান দুদু আজ (শনিবার) চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিএনপির ‘রাষ্ট্র কাঠামো মেরামতের ৩১ দফা’ রূপরেখা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেছেন।

শনিবার সকাল ১১টায় চুয়াডাঙ্গা শহিদ আবুল কাশেম সড়ক থেকে এই প্রচারণা শুরু হয়। এরপর তিনি নিচের বাজার ও ফেরিঘাট রোড সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সাধারণ মানুষের মাঝে লিফলেট বিলি করেন এবং ‘ধানের শীষ’ প্রতীকের পক্ষে জনমত তৈরি করতে কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন।
গণসংযোগকালে শামসুজ্জামান দুদু বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে তাদের ঘোষিত ৩১ দফা রূপরেখা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, যা রাষ্ট্রের গতিশীলতা ফিরিয়ে আনবে। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা এই ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই রাস্তায় নেমে এসেছেন।
তিনি আরও উল্লেখ করেন, “ধানের শীষের প্রতীকের প্রচারণা অব্যাহত থাকবে। ধানের শীষের প্রতীকে যিনিই মনোনীত হন, তার পক্ষে কাজ করতে হবে। বিএনপির বিজয় কেউ ঠেকাতে পারবে না।”
এ সময় অন্যদের মধ্যে জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক ওয়াহেদুজ্জামান বুলাসহ স্থানীয় বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

