শাকসু নির্বাচন বন্ধের প্রতিবাদে মেহেরপুরে ছাত্রশিবিরের বিক্ষোভ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (শাকসু) নির্বাচন বন্ধ রাখার প্রতিবাদে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির, মেহেরপুর জেলা শাখা।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে শহরের গড় মসজিদ এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে শাকসু নির্বাচন চালুর দাবি জানান এবং নির্বাচন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানান। তারা বলেন, ছাত্র সংসদ নির্বাচন শিক্ষার্থীদের সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। অথচ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে শাকসু নির্বাচন বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছে।
বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, শাকসু নির্বাচন বন্ধ রেখে ছাত্রসমাজকে নেতৃত্বশূন্য করা এবং ক্যাম্পাসে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে। অবিলম্বে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক শাকসু নির্বাচন আয়োজন না করা হলে ছাত্রশিবির দেশব্যাপী কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তারা।
বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালাম, সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমানসহ জেলা ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা।
সমাবেশ শেষে শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি সমাপ্ত হয়।
