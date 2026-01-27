শামীমা সুলতানা চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত  অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম
স্টাফ রিপোর্টার: শামীমা সুলতানা চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে যে দায়িত্ব পালন করছেন তা, সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত। ফলে শামীমা সুলতানা’র পরিবর্তে উপাধ্যক্ষ/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিষয় সমূহের মধ্যে হতে ১০ জন জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকের তালিকা করে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে ৩ জনের একটি প্যানেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করার জন্য বলা হয়েছে।
চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি বরাবর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) নাজিম উদ্দিন আহমেদ স্বাক্ষরিত পত্রে বলা হয়েছে, উপযুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, অত্র কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক জনাব, শামীমা সুলতানা ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত না হওয়ায় জনাব শামীমা সুলতানা এর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূত। এমতাবস্থায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত বেসরকারি কলেজ শিক্ষকদের চাকুরীর শর্তাবলী রেগুলেশন (সংশোধিত) ২০১৯ এর ধারা ৪ এর উপধারার ২(১) ও (২) ধারার সংশোধিত প্রজ্ঞাপন যার স্বারক নং-০৭(ঢ-৭১৭) জাতীয় বি:/ক:প:/২০০২ (পার্ট)/১০৬১৭ তারিখ ১০/০১/২০২৬ মোতাবেক অত্র কলেজ তথা চুয়াডাঙ্গা পৌর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ জনাব শামীমা সুলতানার পরিবর্তে উপাধ্যক্ষ/ জাতয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে হতে ১০ জন জ্যেষ্ঠতম শিক্ষকের তালিকা হতে গর্ভনিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে ৩ জনের একটি প্যানেল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণস করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
প্রসঙ্গত: চুয়াডাঙ্গা পৌর ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে শামীমা সুলতানাকে যখন দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন থেকেই বিধিববির্ভূতভাবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে প্রসঙ্গটি ব্যাপক আলোচিত হয়। ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ন নেওয়ার পর বেশ কিছু অনিয়মের অভিযোগও উঠে। এরই মধ্যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেওয়া হলো প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা।
