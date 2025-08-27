শিল্পী সমাজের বিভাজনে দায়ী ‘ফ্যাসিস্ট সরকার’

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান দাবি করছেন, শিল্পী সমাজে বিভাজন সৃষ্টির জন্য ‘পতিত ফ্যাসিস্ট সরকার দায়ী। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি আমাদের শিল্পী সমাজের মধ্যে বিভাজন হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে তিনি এ কথা বলেন।

সেলিমা রহমান বলেন, ‘শিল্পী সমাজ যারা সমাজের প্রতিনিধি, যারা সমাজকে সত্য ও সুন্দর স্বীকার যারা মানুষের এই মানুষের মাটি ও মায়ের গান নিয়ে জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ে মানুষের জীবনকে আলোকিত করে— সেই শিল্পী সমাজ থাকবে সবসময় সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিন্তু আজ অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে হলেও সত্যি আমাদের শিল্পী সমাজের মধ্যে বিভাজন হয়ে গেছে। কেন এই বিভাজন? আমি শুধু বলতে চাই, যারা আজকে মায়াকান্না করছেন, কান্নাকাটি করছেন তাদেরকে বলছি যে, আপনারা সেদিন জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তৎকালীন স্বৈর সরকারের বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে নিজেরা আত্ম সুখ উপলব্ধি করেছেন এবং নিজেদের সম্পদ গড়ে তুলেছেন।

সেলিমা রহমান বলেন, ওই বিভাজিত শিল্পীরা সেদিন দেখেন নাই কিভাবে আয়নাঘরে বাবাকে বন্দী করে একটি সন্তানকে বাবার কোল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আপনারা সেদিন দেখেন নাই, কিভাবে মানুষের বুকের উপর নির্যাতন চলছে? আপনারা সেদিন দেখেন নাই কিভাবে আমাদের সাধারণ নাগরিক থেকে বিরোধী মতামত যারা পোষণ করত সবাইকে কারাগারে নির্যাতনে শিকার হতে হয়েছে, জেল খাটতে হয়েছে। কারণ আপনারা তো মানুষকে বিশ্বাস করেন না। আপনারা কিসের শিল্পী?

এদিন জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা-জাসাসের উদ্যোগে সাংস্কৃতিক ফ্যাসিস্টদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ ও হীন প্রচেষ্টা প্রতিরোধে মানববন্ধন হয়। মানববন্ধনের সভাপতি ইথুন বাবু বলেন, ‘ভালো হতে পয়সা লাগে না। আমরা দেখেছি এখনো কিছু বেসরকারি টেলিভিশন, বিটিভি, শিল্পকলা একাডেমি এখনো ওই ফ্যাসিস্টদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেছে.. এটা টেলিভিশন চ্যালেন ও ক্যামেরাম্যানরা ভালো করেই জানেন।’

তিনি বলেন, ‘আমরা একটা কথা বলছি আমরা ২১ দিন সময় দিলাম এই প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন থেকে… এই ২১ দিনের মধ্যে যার যার স্থান থেকে ফ্যাসিস্টদেরকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের নিজের জায়গা পূরণ করুন। আপনাদের জায়গা পরিষ্কার করুন। এই ২১ দিনের মধ্যে সচিবালয় থেকে শুরু করে টেলিভিশন পর্যন্ত, টেলিভিশন থেকে শুরু করে শিল্পকলা একাডেমী পর্যন্ত যা আছে পরিস্কার করুন।

শিবা সানুর সঞ্চালনায় এই মানববন্ধনে শিল্পী, প্রযোজক, পরিচালক, আবৃত্তিকারক বক্তব্য রাখেন।

