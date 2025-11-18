সড়ক দুর্ঘটনায় নারীর মৃত্যু: চুয়াডাঙ্গা- ভালাইপুর- আলমডাঙ্গা সড়কে মর্মান্তিক ঘটনা

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি:চুয়াডাঙ্গা- ভালাইপুর-আলমডাঙ্গা সড়কের চিৎলা রুইতনপুর নামক স্থানে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর, ২০২৫) সকালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বিউটি খাতুন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মোটর সাইকেলের পেছন থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকাল আনুমানিক ৭টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার ভগিরাতপুর পুরাতনপাড়ার বাসিন্দা বিউটি খাতুন (৪৫) তাঁর স্বামী মুস্তাফিজুর রহমানের মোটর সাইকেলে চড়ে ভগিরাথপুর থেকে দৌলতপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানাধীন চিৎলা রুইতনপুর নামক স্থানে তিনি মোটর সাইকেলের পেছন থেকে পড়ে যান।
গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁর স্বামী মুস্তাফিজুর রহমান দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের জরুরী বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিউটি খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন।
নিহত বিউটি খাতুন (৪৫) দামুড়হুদা থানার ভগিরাতপুর পুরাতনপাড়ার মুস্তাফিজুর রহমানের স্ত্রী। বর্তমানে তাঁর মৃতদেহ চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করছে।
ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি:চুয়াডাঙ্গা- ভালাইপুর-আলমডাঙ্গা সড়কের চিৎলা রুইতনপুর নামক স্থানে আজ মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর, ২০২৫) সকালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বিউটি খাতুন (৪৫) নামের এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। মোটর সাইকেলের পেছন থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পান তিনি।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.